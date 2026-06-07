Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности заморозить линию фронта с Россией в ее нынешнем виде. По его мнению, это самый быстрый путь к миру с последующим переводом войны в дипломатический режим.

Об этом заявил Зеленский в интервью Sky News.

Ведущая мировых новостей Sky News Ялда Хаким спросила Зеленского об условиях прекращения огня с Россией.

«Если бы завтра было договорено о прекращении огня, где бы вы хотели, чтобы линии фронта были заморожены? Где они сейчас? Согласились бы вы на это?» — спросила она.

Да, ответил украинский президент.

«Это самый быстрый способ», — добавил он.