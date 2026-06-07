В ряде районов Израиля сработали сирены воздушной тревоги после зафиксированного запуска ракет. Об этом сообщает Al Jazeera.

По данным израильских военных, система ПВО была приведена в действие для перехвата ракет, запущенных с территории Ирана в направлении Израиля. В армии также заявили о повышенной боевой готовности на фоне возможных новых атак в ближайшие часы.

Ранее сообщалось, что израильские силы нанесли удар по южным пригородам Бейрута, после чего иранские официальные лица предупредили о возможных ответных действиях.

Ситуация в регионе остаётся напряжённой, стороны продолжают обмен угрозами и заявлениями о возможной эскалации.