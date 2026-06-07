Неизвестные люди в масках ворвались в офис блока «Сильная Армения» пророссийского кандидата Самвела Карапетяна в городе Гюмри и задержали всех находившихся внутри, — представительница альянса Гоар Мелоян.

В Армении 7 июня проходят очередные парламентские выборы. В них принимают участие 18 политических сил — 16 партий и 2 партийных блока, включая правящую партию «Гражданский договор» во главе с премьером Николом Пашиняном, а также оппозиционные блоки «Армения» во главе с Робертом Кочаряном и «Сильная Армения» во главе с Нареком Карапетяном. По данным ЦИК, право голоса имеют примерно 2,5 млн граждан.

По состоянию на 15:00 по местному времени (14:00 мск) явка превысила 33%. На внеочередных выборах в парламент Армении 20 июня 2021 года по данным на 15:00 явка составляла 26,82%.