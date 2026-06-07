В Азербайджане продолжаются поиски пропавшей женщины. Правоохранительные органы призывают граждан оказать содействие в установлении её местонахождения.

Пропавшая — Байрамова Джамиля Джейхун гызы, 07.11.1988 года рождения, 11 мая текущего года вышла из квартиры по адресу: Баку, Низаминский район, улица Шахин Мустафаев, дом 27, квартира 40, и больше не вернулась, передает Qafqazinfo.

Её приметы: рост около 173 см, телосложение среднее, глаза карие, волосы чёрные. По имеющейся информации, женщина носит хиджаб.

Предположительно, в день исчезновения на ней была белая куртка, серые джинсы и белые кроссовки.

Всех, кто мог видеть женщину, узнать её по фотографии или располагает какой-либо информацией о её возможном местонахождении, просят незамедлительно сообщить в МВД.