Три человека погибли в результате столкновения автомобиля Opel с мотоциклом Honda в Исмаиллинском районе, среди жертв — двое находившихся в легковом автомобиле и водитель мотоцикла. Об этом сообщают местные СМИ.

В региональной группе пресс-службы МВД сообщили, что по факту аварии возбуждено уголовное дело.

В МЧС, в свою очередь, сообщили, что после поступления информации о ДТП в селе Топчу Исмаиллинского района к месту происшествия были направлены спасатели районной пожарной части Государственной службы пожарной охраны. С помощью специального оборудования они деблокировали из искореженного автомобиля тело одного из погибших.