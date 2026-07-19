Робособака с искусственным интеллектом впервые в Казахстане была задействована для охраны общественного порядка во время массовых мероприятий, посвященных Дню металлурга в Карагандинской области, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.

Служебные робособаки интегрированы с информационными базами полиции и способны в режиме реального времени распознавать лица, попадающие в поле зрения правоохранителей.

Масштабные праздничные мероприятия, прошедшие в регионе 17–18 июля и собравшие более 115 тыс. человек, стали первой площадкой для применения новой технологии. С помощью робособаки были выявлены четыре человека: гражданин, уклонявшийся от уплаты алиментов, двое должников по государственным обязательствам, а также ранее судимый мужчина, нарушивший установленный судом запрет на пребывание вне места жительства.

В отношении всех выявленных нарушителей сотрудники полиции приняли предусмотренные законодательством меры.