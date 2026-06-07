В Азербайджане готовится новая госпрограмма по продовольственной безопасности до 2032 года. В настоящее время на завершающей стадии утверждения находится новый стратегический документ, рассчитанный на 2026–2032 годы. Речь идет о новой государственной программе по обеспечению продовольственной безопасности Азербайджана, которая придет на смену действующей программе 2019–2025 годов, реализация которой уже успешно завершена.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения и инновационных решений Агентства продовольственной безопасности Азербайджана, перелает АЗЕРТАДЖ.

Отмечается, что подготовленные на основе рекомендаций местных и международных экспертов законопроекты «О здоровье растений» и «О здоровье животных» в настоящее время также находятся на стадии согласования.

Кроме того, в Восточно-Зангезурском и Карабахском экономических районах, а также в Нахчыванской Автономной Республике продолжается работа по созданию зон, свободных от заболеваний. После присвоения этим территориям соответствующего статуса ожидается устранение ограничений на экспорт продукции животного происхождения, а также на транзитные перевозки через территорию страны.

Также продолжает функционировать пункт контроля продовольственной безопасности «Красный мост», обеспечивающий оперативный контроль импортно-экспортных операций. В ведомстве отмечают, что принятые меры способствуют укреплению биологической безопасности и повышению эффективности системы продовольственного контроля.