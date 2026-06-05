В ночь на 5 июня в Таганрогском заливе беспилотники атаковали суда «Натра» и «Циркон», шедшие из Турции в Ростов-на-Дону.

Погибли пять граждан Азербайджана, работавших на судах в частном порядке. Оба судна ходили под иностранными флагами и не имели отношения к азербайджанскому государству. Выживших доставили в порт Ейска.

Важно подчеркнуть: погибшие моряки служили добровольно, это не было государственной линией. Азербайджанцам, работающим за рубежом, особенно вблизи зон войны и конфликтов, следует быть предельно осторожными. В таких районах безопасность не может гарантировать никто.

Гибель наших соотечественников — тяжёлая новость для их семей и всего общества. Именно поэтому гражданам Азербайджана стоит держаться подальше от подобных рисков и не становиться участниками процессов, где цена ошибки может оказаться слишком высокой.