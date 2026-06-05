Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила национальную сборную Азербайджана по мини-футболу, ставшую чемпионом Европы.
«Поздравляю сборную Азербайджана по мини-футболу, ставшую победителем чемпионата Европы, желаю всем членам нашей национальной сборной крепкого здоровья, сил, энергии, новых побед и достижений!», — говорится в публикации в соцсети Х.
Avropa çempionatının qalibi olan Azərbaycan minifutbol yığmasını təbrik edir, milli yığmamızın bütün üzvlərinə möhkəm cansağlığı, güc, enerji və yeni-yeni qələbələr və nailiyyətlər arzulayıram! 🇦🇿🥇
I congratulate the National Futsal Team of Azerbaijan that gained the victory in… pic.twitter.com/sbIwBfCmit
— Mehriban Aliyeva (@1VicePresident) June 5, 2026