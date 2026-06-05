Письмо президента Украины Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину является хорошей инициативой и может привести к возобновлению переговоров. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Я думаю, что это хорошая инициатива, и хорошо, что переговоры могут возобновиться», — подчеркнул он.

По словам Макрона, Франция всегда поддерживала проведение прямых российско-украинских переговоров. Он понадеялся, что письмо украинского лидера может привести к прогрессу в мирном урегулировании.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский вчера направил открытое письмо российскому лидеру Владимиру Путину, в котором заявил о готовности Киева добиваться завершения войны путем прямых переговоров.