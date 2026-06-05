Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что правительство не станет выносить на голосование предложенное при посредничестве США соглашение о прекращении огня с Ливаном до тех пор, пока «Хезболла» не примет его условия, сообщает Ynet.

По данным издания, на заседании кабинета министров Нетаньяху подчеркнул, что текущая версия документа не может быть утверждена, поскольку ливанская группировка не соглашается с ключевыми пунктами. Часть министров при этом критиковала подход к переговорам, настаивая на вынесении соглашения на рассмотрение правительства.

Премьер отверг эти требования, заявив, что полноценного соглашения на данный момент не существует.

Ранее лидер «Хезболлы» Наим Касем фактически отклонил инициативу о перемирии, заявив о продолжении атак на север Израиля в ответ на удары по территории Ливана.