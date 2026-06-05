Передвижной центр ASAN xidmət прибыл в Тбилиси для обслуживания граждан Азербайджана, временно проживающих и работающих в Грузии.

Сотрудники Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджана будут оказывать услуги с 5 по 7 июня в посольстве Азербайджана в Грузии.

Граждане смогут оформить и заменить удостоверения личности и водительские права, а также получить справки об отсутствии судимости.

Для получения услуг необходимо заранее записаться через портал электронной очереди: appointment.mfa.gov.az/az

После выбора посольства нужно указать нужную услугу и дату (5–7 июня).

Адрес посольства: Тбилиси, улица Вахтанга Горгасали, 4.