Главком ВСУ Александр Сырский прокомментировал отставку министра обороны Михаила Федорова и его последующие заявления на брифинге.

Он отметил, что гордится тем, что благодаря обороне Киева в 2022 году Украине удалось отстоять столицу — «и теперь в этом городе могут проходить брифинги и приниматься решения».

«Приложу все усилия, чтобы такие же мероприятия могли проходить в свободной и независимой Украине. Для этого нам нужно сосредоточиться на войне и эффективной стратегии, которая сейчас демонстрирует конкретные результаты. Спасибо Михаилу Федорову за работу в должности Министра обороны Украины. Желаю ему и дальше оставаться в команде Украины», — заявил Сырский.