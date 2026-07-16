Представители Армении и США обсудили перспективы расширения поставок армянской сельскохозяйственной продукции на рынок Соединенных Штатов. Встреча состоялась 16 июля в Вашингтоне между послом Армении в США Нареком Мкртчяном и руководителем Службы внешней сельскохозяйственной деятельности США Дэниэлом Уитли.

Как сообщили в дипломатическом представительстве Армении, стороны рассмотрели возможности углубления сотрудничества между Ереваном и Вашингтоном в аграрной сфере, уделив особое внимание развитию экспорта армянской продукции в США.

В ходе переговоров обсуждались механизмы выхода армянских сельхозтоваров на американский рынок, включая процедуры доступа, соблюдение нормативных требований и условия, которые могут способствовать увеличению экспортных поставок.

Кроме того, участники встречи обменялись мнениями по вопросам продвижения армянской продовольственной продукции в США и наметили возможные направления дальнейшего взаимодействия в сфере сельского хозяйства.

Напомним, с 2 июня Россельхознадзор ограничил ввоз из Армении черешни, абрикосов, персиков, винограда и ряда других фруктов, объяснив решение нарушениями фитосанитарных требований. Ранее под ограничения уже попали некоторые овощи, цветы, рыбная продукция и отдельные армянские напитки.