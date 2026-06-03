С 5 июня в 11:00 в рамках электронного приёма детей в первый класс начнётся свободный (без приоритета) набор на оставшиеся места в школах Баку, Абшерона, Гянджи и Сумгаита, где ранее действовало право приоритетного зачисления.

Об этом сообщили в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию.

После указанной даты при выборе школы и учителя для азербайджанского сектора право приоритета учитываться не будет.

Список школ, где применяется приоритетное право, опубликован на сайте mektebeqebul.edu.az.