Италия начала тормозить инициативы по ускоренному вступлению Украины в Европейский союз, несмотря на прежнюю поддержку Рима. Об этом пишет La Repubblica.

По данным издания, внутри итальянской правящей коалиции возникли разногласия. Так, партия «Лига» во главе с Маттео Сальвини выступила против членства Украины, назвав его экономической нагрузкой для ЕС. Похожую позицию озвучили и представители оппозиции.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что вступление Украины в ЕС является крайне сложным процессом и может вызвать серьезные экономические последствия для европейских стран, в том числе в аграрном секторе. В то же время глава МИД Антонио Таяни подчеркнул, что Рим продолжает в целом поддерживать евроинтеграцию Киева.

Украина получила статус кандидата в ЕС в июне 2022 года и ранее неоднократно призывала ускорить процесс вступления, однако окончательное решение требует согласия всех стран Евросоюза.