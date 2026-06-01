Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация США в июне с нетерпением ожидает продуктивных переговоров между Азербайджаном и Арменией по вопросу мира.

Об этом говорится в письме президента США, направленном президенту Азербайджана Ильхам Алиев по случаю начала Бакинской энергетической недели.

«Ваше превосходительство, уважаемый господин президент Азербайджана Ильхам Алиев!

Передаю Вам и народу Азербайджана поздравления по случаю проведения 31-й «Бакинской энергетической недели». Это достижение является свидетельством лидерских качеств Азербайджана в сфере энергетической безопасности.

Наши страны имеют долгую историю сотрудничества в сфере углеводородов и привержены обеспечению доступной и надёжной энергии. Соединённые Штаты являются решительным сторонником нефтегазовой отрасли Азербайджана, и я убеждён, что значение нашего партнёрства в сфере глобальной энергетической безопасности будет только расти в ближайшие годы.

Во время нашей встречи в Белом доме мы сделали шаг вперёд к достижению долгосрочного мира между Арменией и Азербайджаном. Как известно, региональная энергетическая интеграция является одним из ключевых элементов исторического мирного саммита, состоявшегося 8 августа. Моя администрация с нетерпением ожидает продуктивных обсуждений по этому вопросу в июне.

Вместе мы будем продвигать мир, укреплять процветание и строить более уверенное будущее для вашего региона и всего мира. Ещё раз поздравляю с успешным проведением «Бакинской энергетической недели», — говорится в письме.