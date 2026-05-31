Евросоюз рассматривает возможность временной отмены ценовых ограничений на российскую нефть на фоне обострения ситуации вокруг Ирана. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В 2025 году в ЕС был введен механизм, согласно которому каждые шесть месяцев предельная цена на российскую нефть марки Urals автоматически устанавливается на 15% ниже среднерыночного уровня. Текущий потолок подлежит пересмотру позднее летом. Ограничения запрещают европейским компаниям предоставлять услуги, включая страхование и транспортировку нефти, если ее стоимость превышает установленный порог, напоминает агентство.

При следующем пересмотре, как ожидается, потолок может быть повышен с $60 (установленных Группой семи) до $65 за баррель, сообщает Bloomberg. Чтобы не допустить такого сценария, ЕС предлагает временно зафиксировать действующий уровень. Среди альтернатив также рассматриваются варианты приостановки автоматического механизма до конца года либо ограничения любого повышения уровнем $60 в соответствии с параметрами G7, уточняют источники.