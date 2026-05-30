Международный союз конькобежцев (ISU) в ближайшее время может выдать разрешение на переход Александра Плющенко под флаг Азербайджана.

Об этом сообщает odds.ru со ссылкой на источник.

Речь идет о сертификате Clearance ISU, без которого спортсмен не может выступать за новую национальную команду на соревнованиях под эгидой союза. По данным издания, документ планируют выдать уже на следующей неделе.

Необходимые документы находятся на финальной стадии согласования, а препятствий для получения разрешения не прогнозируется. Ключевым фактором в процессе оформления стало то, что Александр Плющенко ранее не выступал за сборную России на международных официальных соревнованиях.

Сам двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко отметил, что весь мир спорта поддержал его сына Александра после смены спортивного гражданства.