Инвесторы изучают возможность строительства платной международной автомагистрали на севере Армении. Об этом заявил кандидат в премьер-министры от партии «Гражданский договор» Никол Пашинян на встрече с избирателями, передают армянские СМИ.

По его словам, трасса может пройти через Тавушскую, Лорийскую и Ширакскую области. Такой маршрут позволит сократить время и расходы на перевозки между Азией и Европой, благодаря чему грузоперевозчики будут готовы платить за проезд.

С учетом перспектив, добавил он, необходимо также обеспечить железнодорожное сообщение между востоком и западом Армении.

«В том, что железная дорога на юге Армении будет восстановлена, сомнений нет. Но и север страны обладает серьезным потенциалом, поскольку здесь проходит кратчайший транзитный маршрут между Востоком и Западом», — отметил Пашинян.

По его словам, строительство автомобильной и железной дорог потребует инвестиций в размере нескольких сотен миллионов долларов. Однако инвесторы готовы платить, если будут предоставлены гарантии окупаемости.