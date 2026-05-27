Южное управление образования города Инчхон реализует образовательную программу «Знакомство с азербайджанской культурой» для учеников 1–2 классов начальной школы, сообщают СМИ.

Инициатива проводится в рамках интерактивного межкультурного обучения в сотрудничестве с Институтом исследований межкультурной конвергенции Университета Инха. В программе участвуют азербайджанские студенты, обучающиеся в Южной Корее, которые знакомят школьников с историей, традициями, образом жизни, приветствиями и искусством Азербайджан.

Занятия включают культурные презентации, выставки, викторины и примерку национальных костюмов, что позволяет детям в доступной форме изучать культурное разнообразие и формировать навыки межкультурного уважения.