Задача самообеспечения местным продовольствием стала одной из стратегических целей для Азербайджана. В частности, значимость продовольственной безопасности было озвучено 25 мая на совещании, прошедшем под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева, посвященном вопросам сельского хозяйства. Президент заявил, что темпы развития сельского хозяйства в последние годы требуют принятия новой государственной программы на 2026–2030 годы с участием государства и частного сектора общим объемом более 5 миллиардов манатов.

Глава государства подчеркнул необходимость повышения продовольственной безопасности, сокращения импорта, расширения современных ирригационных систем, тепличных комплексов и интенсивного садоводства, а также доведения самообеспечения по мясу, молоку и птицеводству до 100 процентов. Президент отметил, что уровень самообеспечения рыбой и рыбной продукцией составляет около 81%, при этом сохраняется зависимость от импорта и есть потенциал для роста внутреннего производства.

По зерну ситуация остается наиболее сложной: страна обеспечивает себя примерно на 55%, поэтому необходимо сокращать импорт и повышать урожайность. Касательно обеспечения населения мясом (говядина, птица, баранина) уровень самообеспечения находится в пределах 80–94%.

По его словам, программа также должна стимулировать возвращение населения в регионы, создание новых рабочих мест, развитие экспорта и привлечение местных и иностранных инвесторов в аграрный сектор.

Между тем, как прокомментировал Minval председатель Азербайджанской ассоциации производителей и переработчиков рыбы Заур Салманов, при разработке Госпрограммы для дальнейшего развития аквакультуры в Азербайджане особое внимание необходимо уделить племенному делу и производству кормов. Сегодня корма для разведения рыбы приобретаются за рубежом. Также важным направлением остается внедрение водосберегающих технологий и систем повторного использования воды в условиях дефицита водных ресурсов.

Представитель отрасли рыбного хозяйства отметил, что внимание руководства страны к вопросам аквакультуры свидетельствует о серьезной заинтересованности в развитии этой сферы и дает дополнительные надежды на ее будущее. Он подчеркнул, что в отрасли уже наблюдается позитивная динамика, а после долгих лет застоя началось оживление. Кроме того, ассоциация ведет переговоры с фондом профессионального образования по созданию учебно-образовательного центра для подготовки специалистов в данной сфере.

Салманов также отметил необходимость увеличения внутреннего производства рыбной продукции по всем направлениям и выразил мнение, что в перспективе Азербайджан сможет обеспечить свыше 80% внутреннего спроса за счет местного производства.

В свою очередь, комментируя перспективы экспорта и реализацию новой государственной программы поддержки сельского хозяйства, председатель Ассоциации производителей и экспортеров фруктов и овощей Азербайджана Башир Гулиев в беседе с Minval отметил, что Азербайджан поставляет за рубеж овощи, фрукты, орехи, но томаты остаются одним из ключевых экспортных продуктов страны. Основным рынком сбыта для азербайджанской продукции по-прежнему является Россия.

По его словам, тепличные помидоры сохраняют высокий экспортный потенциал и продолжают приносить стране валютную выручку. При этом в отрасли наблюдается рост урожайности, хотя значительного расширения производственных площадей пока не фиксируется.

«На сегодняшний день Иран, Туркменистан, Узбекистан и Казахстан являются нашими основными конкурентами в поставках, потому, что рынок у нас один и тот же – Россия. То есть Азербайджан всегда занимал первое место на рынке России. А сейчас Туркменистан приблизился к Азербайджану по показателям экспорта томатов в Россию», — сказал собеседник.

Он отметил, что представленная государственная программа стала результатом масштабной работы с участием частного сектора и профильных ассоциаций. Общий объем программы оценивается примерно в 5 миллиардов манатов, из которых 2 миллиарда обеспечит государство, а 3 миллиарда придется на долю частного сектора. Реализация программы позволит увеличить объемы местного производства, создать новые рабочие места и частично заменить импортную продукцию отечественной, сказал Гулиев.

В свою очередь председатель Ассоциации производителей и экспортеров мяса птицы и яиц Мурват Гасанли порекомендовал разработчикам Госпрограммы при составлении документа принять во внимание основные траты предпринимателей.

«В птицеводческих хозяйствах сегодня основная статья расходов связана с закупкой кормов, тратами на энергоресурсы и племенной материал (цыплята и инкубационные яйца), ветеринарные препараты и оплатой зарплат. Особенно расходы на корма составляют примерно 65%–75% себестоимости готовой продукции. В последние годы удорожание кукурузы, сои и кормовых добавок на мировом рынке, а также рост логистических и энергетических расходов значительно увеличили нагрузку на производителей. Также изменения импортных цен на корма и кормовые добавки, логистику влияют на птицеводческий сектор. Государственные льготы, применяемые периодически к кормам и кормовым добавкам, помогают стабилизировать себестоимость. Кроме того, в последние годы выросли расходы, связанные с биобезопасностью, рисками болезней и климатическими изменениями. Особенно жаркая погода увеличивает энергопотребление и влияет на продуктивность», — сказал Гасанли.

Как отметил эксперт, сдерживание цен на корма и сопутствующие траты позволят сохранить стабильными цены на мясо птицы и яйца. Затем постепенно в условиях устойчивого спроса станет возможным и расширение производства продукции премиального сегмента (мяса и яйц птиц свободного выгула), с позиционированием как «экологически чистый», «натуральный», «без антибиотиков» продукт. Однако неконтролируемое и быстрое расширение может привести к избытку предложения и падению цен. Поэтому оптимальным является планомерное расширение, соответствующее рыночному спросу.