Товарооборот между Азербайджаном и Таджикистаном в 2025 году вырос на 84%. Об этом было заявлено на 8-м заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Баку.

Комиссию возглавили вице-премьеры Азербайджана и Таджикистана Самир Шарифов и Усмоноли Усмонзода.

Шарифов сообщил, что в 2025 году товарооборот между двумя странами увеличился на 84%, а объем стратегических транзитных перевозок — на 50%. Он также отметил значительный потенциал для дальнейшего расширения экономического взаимодействия.

Усмонзода, в свою очередь, заявил, что существующий уровень торговых связей пока не отражает имеющихся возможностей. При этом он выразил уверенность, что для реализации потенциала имеется необходимая политическая воля.

Стороны обсудили развитие сотрудничества в промышленности, инвестициях, сельском хозяйстве, энергетике, транспорте, туризме и гуманитарной сфере. Таджикским компаниям предложено активнее участвовать в бизнес-среде Азербайджана, используя возможности промышленных парков и свободной экономической зоны «Алят». Шарифов подчеркнул, что участие Таджикистана в проектах Срединного коридора будет способствовать расширению регионального взаимодействия.

По итогам заседания был подписан пакет документов, направленных на укрепление сотрудничества.