Марокко намерено полностью ликвидировать трущобы к 2030 году, когда страна примет чемпионат мира по футболу. Об этом заявил генеральный секретарь Министерства территориального планирования, градостроительства, жилищной и городской политики королевства Юссеф Хосни в ходе выступления на WUF13 в Баку.

Хосни сообщил, что за последние годы власти Марокко провели ряд реформ в жилищной сфере. В их числе – предоставление государственных земель под строительство жилья, запуск новых финансовых инструментов и расширение участия частного сектора в реализации профильных проектов.

По его словам, за последние 25 лет стране удалось сократить дефицит жилья на 75%, а количество трущоб – на 80%. При государственной поддержке частные компании построили свыше 720 тыс. единиц социального жилья.

Кроме того, в Марокко действует Фонд солидарности в сфере жилья, который пополняется за счет налога на цемент. Его средства направляются на ликвидацию трущоб и обновление городской инфраструктуры.

Хосни напомнил, что Марокко вместе с Испанией и Португалией примет чемпионат мира по футболу 2030 года. К этому сроку власти страны рассчитывают полностью ликвидировать трущобы.