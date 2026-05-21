Страны Евросоюза могут возобновить закупки российского газа после завершения войны на территории Украины. Такое мнение в интервью Rzeczpospolita выразил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

«Я полагаю, что когда война закончится, весь Евросоюз вернется к закупкам российского газа, потому что он дешевле. Это диктуют факторы конкуренции и географии», – сказал Мадьяр.

При этом венгерский премьер отметил, что не претендует на точные прогнозы и лишь высказывает «такое ощущение».

По его словам, Венгрия продолжает курс на диверсификацию источников энергопоставок, однако власти вынуждены учитывать ценовой фактор. Мадьяр подчеркнул, что сжиженный природный газ, поступающий через Балтийское море, а также через Польшу и Словакию, обходится значительно дороже поставок газа из России, Румынии и Австрии.