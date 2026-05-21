Телеканал Euronews подготовил к Международному дню чая репортаж об азербайджанских чайных традициях, отметив особую роль чая в повседневной и культурной жизни страны.

В материале подчеркивается, что в Азербайджане чайная традиция основана на особом вкусовом сочетании.

«Чай здесь появляется раньше всего. В Азербайджане чай – не столько угощение, сколько основа всего распорядка. Местные жители связывают с ним почти все жизненные события: он предшествует беседе, задает тон переговорам, смягчает горе и поддерживает разговоры допоздна; сесть за стол без чая здесь непривычно», – отмечают авторы репортажа.

Отдельно говорится, что чай в стране подают в изящном чайнике и разливают в узнаваемые стаканы армуду. Грушевидная форма подобного стакана – тонкая «талия» и округлое донышко – продуманная деталь, которая помогает дольше сохранять тепло. «Жар сосредоточен внизу, а у края стекло успевает слегка остыть, чтобы можно было спокойно пить маленькими глотками. Стакан удобно ложится между пальцами», – говорится в материале.

Затем наступают очередь варенья – его традиционно подают в небольших, часто хрустальных розетках. «Варенье переливается, как витраж, и поражает тем, насколько тонко и искусно нарезаны и оформлены фрукты», – отмечают авторы материала.

Варенье подается отдельно и не добавляется в чай. Сначала его пробуют, и только затем делают глоток чая, говорится в репортаже.

«Чай здесь подают до еды и после, во время деловых разговоров и дружеских визитов, на свадьбах и на похоронах. Один и тот же стакан, один и тот же ритм объединяет поколения – и молодых, и старших… Важную роль играет и красота самого варенья. В отличие от фабричных джемов, здесь ягоды и фрукты остаются целыми. Важно, чтобы клубника сохраняла форму, чтобы изгиб груши был виден в каждом кусочке», – отмечается в репортаже.

Клубничное варенье и чай, как подчеркивается в материале, представляют собой не просто вкусовое сочетание, а важную часть азербайджанской культурной идентичности.