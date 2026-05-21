Кяльбаджарский район остается одной из наиболее загрязненных минами территорий Азербайджана. Об этом заявил спецпредставитель президента Азербайджана в районе Башир Гаджиев на WUF13 в Баку.

«Кяльбаджар является наиболее загрязненной минами территорией (республики – ред.). В период с 2020 по 2026 год в районе было разминировано 222 тыс. квадратных метров территории. Обеспечение безопасности земли является необходимым условием для строительства инфраструктуры и безопасного возвращения населения на родные земли», – отметил Гаджиев.

Он сообщил, что с 2020 года в районе неоднократно фиксировались случаи подрыва на минах, в результате которых пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.

По словам спецпредставителя, в настоящее время в Кяльбаджаре продолжается реализация масштабных проектов по восстановлению и реконструкции.