Страны Международного энергетического агентства (МЭА) продолжают поставлять на рынок нефть из стратегических запасов в объеме примерно 2,5–3 млн баррелей в сутки, заявил глава агентства Фатих Бироль.

Бироль напомнил, что в начале марта страны МЭА приняли решение о крупнейшем в истории высвобождении нефти из стратегических резервов объемом 400 млн баррелей. Такой шаг был предпринят на фоне конфликта США и Израиля с Ираном, а также прекращения поставок сырья из Персидского залива через Ормузский пролив.

При этом, подчеркнул глава агентства, в рамках этой меры было задействовано лишь 80% имеющихся запасов. По его словам, в случае необходимости страны могут принять решение о высвобождении оставшейся части резервов.

Кроме того, руководитель МЭА предупредил, что если Ормузский пролив останется закрытым, то с началом туристического сезона в июле и августе «рынки войдут в красную зону».