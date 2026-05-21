Старение населения и демографический спад становятся долгосрочной реальностью для многих европейских городов и населенных пунктов. Об этом говорится в сегодняшнем информационном бюллетене Евросоюза.

В связи с этим Европейская комиссия недавно запустила знаковую инициативу. Так, Исследовательская лаборатория, посвященная политике Европейского института дипломированных бухгалтеров организует в сентябре этого года мероприятие в Словении, посвященное проблеме «сокращения городов», где будет изучено, как городские власти могут реагировать на сокращение численности населения, одновременно укрепляя конкурентоспособность, качество жизни и территориальную сплоченность. Это отвечает текущим приоритетам ЕС в решении проблем демографических изменений, удержания утечки мозгов, как это отражено в документах Европейской комиссии.

Цель состоит в том, чтобы европейцы могли строить свое будущее в том месте, которое они называют домом, а не быть вынужденными покидать его из-за экономического спада, отсутствия возможностей или ограниченного доступа к основным услугам.

Основное внимание будет уделено удержанию и привлечению мозгов и талантов, адаптации городских пространств и услуг, планированию на уровне функциональных городских территорий, а также решению вопросов жилья, инклюзивности и качества жизни, при одновременной поддержке «права на проживание».