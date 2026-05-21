В Индии стремительно набирает популярность необычное молодежное движение — «Народная партия тараканов» (Cockroach Janata Party), за считанные дни ставшее вирусным в соцсетях.

Идея создать объединение появилась у студента Бостонского университета Абхиджита Дипке. По его словам, изначально партия задумывалась как шутка, которая объединит людей.

Тем не менее движение быстро стало популярным. За несколько дней оно собрало десятки тысяч заявок на вступление. Еще большую известность партия получила после того, как Instagram-аккаунт движения набрал порядка 10 млн подписчиков, обогнав официальный аккаунт правящей партии «Бхаратия джаната парти».

Аккаунт движения в Х с 200 тысячами подписчиками сейчас скрыт в Индии. При попытке найти объединение в соцсети, пользователи видят сообщение о том, что страница заблокирована «в ответ на законное требование».

Кроме того, партия вышла за пределы онлайна. Члены движения выходят на акции протеста в костюмах тараканов.