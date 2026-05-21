Сирия примет участие в саммите «Большой семерки», который пройдет с 15 по 17 июня во французском городе Эвиан-ле-Бен, в качестве приглашенной страны. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

По их данным, сирийскую делегацию возглавит президент Ахмед аль-Шараа. Это станет первым участием Сирии в мероприятиях G7.

Отмечается, что приглашение было передано министру финансов Сирии Юсре Барнии. Ранее на этой неделе она принимала участие в переговорах финансового блока G7 в Париже.