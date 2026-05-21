Сегодня на WUF13, в Баку мы говорим о бездомности, которая затрагивает города по всему миру и проникает в самые глубокие слои человеческой жизни. Мы здесь, потому что верим, что наши города могут стать местом сострадания, безопасности и подлинной принадлежности для каждого.

Об этом известный актер Ричард Гир сказал в своем видеообращении во время показа фильма What No One Wants to See: Homelessness, a Cause We Must Make Visible («То, что никто не хочет видеть: бездомность – проблема, которую мы должны сделать видимой» на WUF13).

Актер подчеркнул, что жизнь на улице — это не норма, а «глубокая несправедливость». По его словам, бездомность можно преодолеть, если признать право каждого человека на жилье, безопасность и достоинство.

Ричард Гир отметил, что фильм призван не просто вызвать эмоции, а заставить общество обратить внимание на проблему и услышать реальные истории людей, оказавшихся в тяжелых условиях.

Картина подготовлена благотворительным фондом Gere Foundation, основанным актером.