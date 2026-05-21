Россия последовательно реализует долгосрочную программу развития ядерных сил и не участвует в гонке вооружений, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совместной тренировки ядерных сил России и Беларуси.

«Как уже говорил, мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности. Мы делаем все то, что было запланировано еще десятилетиями до этого», – подчеркнул он.

Путин отметил, что Россия продолжит планомерно повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил. Кроме того, президент сообщил, что в рамках государственной программы вооружений Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) будут оснащаться «новыми ракетными комплексами как стационарного, так и мобильного базирования».

Российский лидер подчеркнул, что совместные учения России и Беларуси проводятся с целью «обеспечения защиты стран и граждан на всех направлениях».

«Выделю учения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2026» на российской территории и миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство – 2026» на территории Беларуси. Кроме того, в следующем году планируем провести оперативные учения вооруженных сил Белоруссии и России «Щит союза – 2027», – сообщил Путин.

По словам президента РФ, российская армия будет отрабатывать решение боевых задач с учетом опыта «СВО».

Напомним, в четверг проходят совместные учения ядерных сил России и Беларуси.