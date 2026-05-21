Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева и азербайджанский народ с Днем независимости.

В поздравительном послании Шариф отметил устойчивое развитие Азербайджана, подчеркнув, что Пакистан высоко ценит братские отношения между двумя странами и придает большое значение их дальнейшему укреплению.

Премьер Пакистана также вспомнил совместное участие с Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в мероприятиях по случаю Дня независимости Азербайджана в прошлом году.

Кроме того, Шахбаз Шариф поздравил Баку с успешным проведением 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) и вновь пригласил Ильхама Алиева посетить Пакистан с официальным визитом.