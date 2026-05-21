МИД России назвал публикации The Insider об «агентах ФСБ, ГРУ и СВР» в Армении «неприкрытой ложью и организованной провокацией».

В ведомстве заявили, что подобные материалы публикуются для психологического давления на российских дипломатов и запугивания армянского общества перед выборами. В Москве подчеркнули, что в расследовании используются «сомнительные скриншоты», «выписки» из неизвестных документов и ссылки на анонимные антироссийские источники.

Ранее The Insider опубликовал расследование о предполагаемых попытках Кремля повлиять на парламентские выборы в Армении 7 июня. Издание утверждает, что в Армении действуют сотрудники СВР, ФСБ и ГРУ, а премьер-министру Николу Пашиняну российские спецслужбы присвоили оперативный псевдоним «Борода».

В МИД РФ заявили, что The Insider не представил убедительных доказательств обвинений в попытках повлиять на выборы или координировать кампанию против Пашиняна. В Москве также назвали публикацию частью кампании по вытеснению России с Южного Кавказа.