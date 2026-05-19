Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал председателя КНР Си Цзиньпин повлиять на президента России Владимира Путина с целью содействия прекращению войны в Украине.

По словам Мерца, Запад не рассчитывает на пересмотр стратегического партнерства Москвы и Пекина, однако ожидает, что Китай способен повлиять на позицию Кремля.

«Мы не ожидаем сейчас фундаментальных изменений в стратегических отношениях между Россией и Китаем, но мы, конечно, связываем этот визит с надеждой на то, что президент Си также окажет влияние на президента Путина, чтобы положить конец этой войне в Украине, которую он не может выиграть. Наоборот, каждый день все сталкиваются с большими потерями людей», — заявил канцлер.