Издание The Insider опубликовало материал о кандидатах, которых в Армении связывают с пророссийскими силами. В публикации утверждается, что у одного из них в документах фигурировала пометка, связанная с ФСБ, а другой ранее был судим за изнасилование.

Как пишет издание, во время визита Никола Пашиняна в Москву в апреле между ним и Владимиром Путиным произошла словесная перепалка. Путин заявил о необходимости допустить к выборам пророссийские силы, на что Пашинян ответил, что Конституция Армении не позволяет участвовать в парламентских выборах гражданам других стран, а тем более претендовать на пост премьер-министра обладателям иностранного гражданства.

По данным The Insider, речь могла идти о российско-армянском миллиардере Самвеле Карапетяне — основателе блока «Сильная Армения», который после победы на выборах намеревался претендовать на пост премьера.

Сейчас Карапетян арестован по обвинениям в публичных призывах к захвату власти и отмывании денег. Издание напоминает, что бизнесмен родился в Ташире, в 1990-х переехал в Россию и получил российское гражданство. Его группа «Ташир» стала одним из крупных девелоперов и подрядчиков «Газпрома».

The Insider также отмечает, что при оформлении загранпаспорта в Калуге в 1999 году в паспортном файле Карапетяна в графе «место работы» фигурировала пометка «ИЦ ФСБ» ( Информационный центр Федеральной службы безопасности Российской Федерации). По словам опрошенного изданием бывшего оперативника МВД РФ, такие отметки могли использоваться в отношении лиц, находящихся под контролем спецслужб или являющихся негласными осведомителями.