Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игоря Сергеенко.

Глава государства отметил, что Беларусь представлена на 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) делегацией высокого уровня.

Выразив удовлетворение развитием азербайджано-белорусских отношений, основанных на тесной дружбе, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что во всех сферах осуществляется активное сотрудничество. В этом контексте была отмечена важность межпарламентского формата. Коснувшись сотрудничества между двумя странами в экономической сфере, глава государства отметил успешную реализацию совместных проектов.

Выразив признательность за прием, Игорь Сергеенко передал главе государства приветствия президента Беларуси Александра Лукашенко. Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия, попросил передать и его приветствия Александру Лукашенко.

Гость сказал, что личные контакты лидеров Азербайджана и Беларуси вносят вклад в развитие сотрудничества между ведомствами двух стран.

Сообщив, что участвовал в открытии 13-й сессии Всемирного форума городов, Игорь Сергеенко подчеркнул, что на мероприятии проводятся обсуждения по важным направлениям градостроительства. Он отметил, что Азербайджан обладает богатым опытом проведения престижных международных мероприятий, о чем свидетельствует и высокий уровень организации WUF13.

В ходе беседы были обсуждены перспективы развития отношений в различных сферах, состоялся обмен мнениями о расширении сотрудничества между законодательными органами двух стран.