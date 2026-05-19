В России школы начали передавать полиции данные о детях мигрантов, пропускающих занятия.

Как сообщает издание 66.RU, департамент образования Екатеринбурга сотрудничает с подразделениями по делам несовершеннолетних и миграционной службой.

«Минимум два раза в год мы ведем проверку детей, которые не посещают образовательные организации. Налажено взаимодействие с полицией. Мы передаем данные в ПДН, миграционную службу», — заявила глава департамента образования Екатеринбурга Елена Кириченко.

По ее словам, часть детей иностранцев начинает учебу в октябре и заканчивает уже в апреле, что, как утверждается, негативно влияет на образовательный процесс.

Она также заявляла, что таких школьников планируют направлять в военно-патриотические отряды.