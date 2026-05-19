Утверждение газеты Financial Times (FT), что председатель Китая Си Цзиньпин сказал американскому лидеру Дональду Трампу во время его визита в Пекин, что президент России может пожалеть о начале военной операции на Украине, является «чистой выдумкой». Об этом заявил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Го Цзякунь.

«Указанная вами информация противоречит фактам и является чистой выдумкой», — ответил он на соответствующий вопрос.

FT ранее сообщила со ссылкой на несколько источников, знакомых с тем, как Вашингтон оценил прошедшую встречу, что Си Цзиньпин во время переговоров с Трампом заявил ему, что Путин может в конечном счете «пожалеть» о решении вторгнуться в Украину.