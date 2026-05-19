Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о влиянии на страну ситуации в Ормузском проливе.

«Кризис не затронул нас в том, что касается цепочки поставок, поскольку наша политика диверсификации поставок энергоносителей и маршрутов не является политикой сегодняшнего дня. Мы проводим ее на протяжении многих лет, и нам удалось вместе с нашими партнерами и соседями выстроить диверсифицированную цепочку поставок, будь то нефть, газ, электроэнергия или транспортная связность.

Конечно, происходящее сейчас на Ближнем Востоке в определенной степени влияет на всех, поскольку некоторые могут считать, что высокая цена на нефть может принести выгоду. Да, это так.

Но одновременно многие из стран с богатыми залежами нефти вкладывают средства в казначейские бумаги. Многие из них делают инвестиции на фондовых рынках. А когда экономику начинает трясти, фондовые рынки падают. И тогда на фоне незначительной прибыли от продажи дорожавшей нефти мы теряем средства от наших капиталовложений. То есть все страдают от этого», — сказал президент в интервью телеканалу «Евроньюс».

Также Ильхам Алиев рассказал о безопасности энергетических проектов Азербайджана на фоне кризиса на Ближнем Востоке:

«А что касается наших энергетических проектов, мы находимся в безопасной зоне. И как всегда, как вы тоже это заметили, выступаем в поддержку дипломатических усилий. Без дипломатии обеспечить выход наших ресурсов на рынки было бы невозможно. Поскольку для этого потребовалось переходить через территории разных стран, поддерживать добрые отношения как с соседними государствами, так и с их соседями, устанавливать многосторонний формат сотрудничества, создавать среду, которая пошла на пользу производителям, транзитным странам, потребителям, чтобы все соблюдали правила и получили выгоду.

Таким образом, с этой точки зрения я думаю, что опыт Азербайджана может оказаться полезным. После разрешения кризиса — надеюсь, это рано или поздно произойдет — многие страны пересмотрят свою энергетическую политику и способы доставки энергоносителей. И, скорее всего, географическое положение и уже имеющиеся активы Азербайджана будут более востребованы, чем сегодня».