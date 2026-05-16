В Тегеране состоялись переговоры главы МВД Ирана Эскандара Момени и его пакистанского коллеги Мохсина Разы Накви.

Об этом сообщает Tasnim в Telegram-канале.

«После церемонии приветствия министры внутренних дел провели важную двустороннюю встречу, в ходе которой состоялось подробное обсуждение ирано-пакистанских отношений и перспектив возобновления мирных переговоров», — говорится в публикации.

Накануне глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи сообщил, что неустойчивое перемирие между Тегераном и Вашингтоном сохраняется. По его словам, это нужно, чтобы дать дипломатическому урегулированию шанс.