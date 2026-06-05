Индийские СМИ и эксперты развернули масштабную кампанию вокруг конференции, посвящённой правам сикхов и других меньшинств в Индии, которая прошла в Баку по инициативе Baku Initiative Group (BIG). Наиболее громкие заявления прозвучали в эфире CNN-News18, где Азербайджан фактически попытались представить новой площадкой для халистанского движения и даже связать с деятельностью сепаратистских структур.

Однако большинство прозвучавших обвинений строятся не на фактах, а на предположениях, политических интерпретациях и ссылках на неназванные источники в индийских спецслужбах. Примечательно, что участие представителей сикхской диаспоры в международной конференции автоматически было представлено как доказательство поддержки сепаратизма.

Тогда как обсуждение положения национальных, этнических или религиозных меньшинств является обычной практикой для международных форумов по правам человека. Само по себе присутствие тех или иных активистов не является доказательством причастности государства-организатора к их политическим взглядам.

Фактически индийские комментаторы предлагают весьма опасную логику: если на мероприятии обсуждаются проблемы меньшинств в Индии, значит, организаторы автоматически становятся участниками «антииндийской кампании». Такой подход противоречит самим принципам свободы дискуссии, которые Индия традиционно защищает на международной арене.

Особенно показательно, что в качестве главного аргумента против Азербайджана используются отношения с Пакистаном и Турцией. Однако Баку никогда не скрывал своего стратегического партнёрства и братских отношений с Турцией и Пакистаном, которые поддержали нас в самые сложные времена. Более того, двусторонние отношения Азербайджана с Индией долгое время развивались независимо от сотрудничества Баку с другими государствами.

Попытка представить любое взаимодействие Азербайджана с Пакистаном как угрозу Индии выглядит, скорее, отражением регионального соперничества Нью-Дели и Исламабада, чем объективным анализом действий Азербайджана.

Не менее важно и то, что авторы обвинений не представили никаких публичных доказательств того, что Азербайджан используется для финансирования, координации или поддержки незаконной деятельности. В эфире звучали ссылки на «источники в разведке», предположения о криптовалютах, логистике и информационных сетях, однако конкретных фактов, документов или результатов расследований представлено не было.

На этом фоне возникает закономерный вопрос: почему именно сейчас Азербайджан оказался в центре подобной информационной атаки? Ответ может лежать в сфере геополитики. За последние годы Азербайджан существенно укрепил свои международные позиции, стал одним из ключевых транспортных и энергетических узлов Евразии и заметно усилил своё влияние на Южном Кавказе. Одновременно Индия расширяет сотрудничество с Арменией, включая военно-техническую сферу. В таких условиях любая международная активность Баку, затрагивающая чувствительные для Индии темы, неизбежно начинает восприниматься через призму политической конкуренции.

Конференция в Баку стала удобным поводом для части индийского экспертного сообщества перенести внутренние дискуссии о положении сикхской диаспоры на внешнеполитический уровень. Однако между проведением международного форума и обвинениями государства в поддержке сепаратизма лежит огромная дистанция, которую невозможно преодолеть без убедительных доказательств.

Азербайджан последовательно выступает за уважение международного права, территориальной целостности государств и невмешательство во внутренние дела других стран. Именно поэтому попытки представить Баку как новый центр некой «антииндийской деятельности» выглядят, скорее, элементом информационной кампании, чем результатом объективного анализа фактов.

В конечном итоге вопрос заключается не в том, кто присутствовал на той или иной конференции, а в том, готовы ли участники международной дискуссии опираться на доказательства, а не на политические ярлыки. Пока же в адрес Азербайджана звучат преимущественно обвинения, не подкреплённые фактами.