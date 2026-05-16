Министр жилищного строительства и местного самоуправления Малайзии, действующий президент Ассамблеи Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Нга Кор Минг провел в Баку двустороннюю встречу с исполнительным директором UN-Habitat Анаклаудией Россбах.

Об этом сообщается со ссылкой на Министерство жилищного строительства и местного самоуправления Малайзии в Facebook.

В ходе встречи, состоявшейся на площадке Всемирного форума городов (WUF13), основное внимание было уделено укреплению глобального сотрудничества в реализации стратегического плана организации на 2026-2029 годы.

Отмечается, что стороны обсудили перспектив взаимодействия по ключевым направлениям: комфортность городской среды, цифровая урбанизация и внедрение добровольных обзоров в работе муниципальных советов.

«Малайзия остается полностью приверженной тесному сотрудничеству с UN-Habitat и международными партнерами, чтобы сделать города более устойчивыми, инклюзивными и готовыми к будущему. Это включает укрепление городов и сообществ, чтобы они могли противостоять глобальной неопределенности, экстремальным климатическим явлениям и кризису стоимости жизни», — подчеркнул Нга Кор Минг.