Глава Болгарии Илияна Йотова прибудет в Азербайджан 17-19 мая для участия в Саммите лидеров на 13-й сессии Всемирного форума городов в Баку (WUF13), сообщает пресс-служба президента Болгарии.

Известно, что Саммит лидеров 18 мая впервые пройдет в рамках форума WUF.

Йотова в рамках визита проведет встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В состав болгарской делегации также войдет мэр Велико-Тырново и председатель правления Национальной ассоциации муниципалитетов Болгарии Даниэл Панов. В WUF13 также примут участие представители местных властей из разных регионов Болгарии.