Анкара считает важным соглашение Казахстана и Азербайджана относительно транспортировки казахстанской нефти по трубопроводу Баку – Тбилиси – Джейхан.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами, сопровождавшими его в поездке на неформальный саммит Организации тюркских государств (ОТГ) в Туркестане.

Турецкий лидер выразил уверенность в дальнейшем укреплении энергетического сотрудничества между тюркскими странами, напомнив, что в ходе нынешнего визита в Казахстан компания Turkish Petroleum достигла договоренностей с казахстанскими партнерами по эксплуатации нефтегазовых месторождений.

Эрдоган напомнил, что саммит ОТГ состоится в текущем году в Турции.

«В период нашего председательства приложим большие усилия как для внутреннего укрепления организации, так и на международной арене. Не думаю, что мы столкнемся с трудностями на этом пути», — сказал политик, подчеркнув наличие «огромного экономического, культурного и стратегического потенциала тюркского мира».

По его словам, сегодня очень важно реализовать этот потенциал и добиться дальнейшего прогресса во всех областях, особенно в дипломатии, энергетике, торговле, транспорте, безопасности и обороне. «Подобно тому, как наши предки укрепляли мощь тюркского мира путем обеспечения справедливости, так и мы, будучи сильными и суверенными странами, в силах добиться желаемого», — заверил глава турецкого государства.

Делясь ожиданиями от июльского саммита НАТО в Анкаре, Эрдоган отметил, что Турция готова внести вклад в укрепление решимости и готовности Североатлантического альянса к противодействию угрозам и вызовам.

«Сегодняшний мир не продолжение старого миропорядка. Формируется новая система отношений, и положение НАТО в этом новом мире совершенно иное. Угрозы носят более сложный характер, глобальная система права ослабла. Одним словом, мир сильно меняется. Справедливое распределение бремени и общее видение безопасности внутри НАТО имеют решающее значение для будущего альянса», — уверен лидер Турции.

Выражая отношение к эскалации в регионе, Эрдоган подчеркнул значимость долгосрочной стабильности: «Всем акторам следует отбросить краткосрочные расчеты. Страны должны защищать собственные права и интересы своих граждан, а не идти на поводу у международных корпораций или внешних игроков».