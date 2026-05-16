В Баку прошёл брифинг для представителей дипломатического корпуса, задействованных в подготовке к 13-й сессии Всемирного урбанистического форума (WUF13), который состоится в столице Азербайджана.

Мероприятие прошло на территории Бакинского олимпийского стадиона — ключевой площадки предстоящего форума. В нём приняли участие около 150 международных гостей, включая представителей дипломатических миссий, аккредитованных в Азербайджане, а также прибывших из-за рубежа официальных лиц.

Участникам представили подробный обзор официальной программы WUF13, а также рассказали о протоколе проведения мероприятия. Особое внимание было уделено вопросам безопасности, организации приёма высоких гостей и координации транспортного обеспечения делегаций.

Отдельно были разъяснены процедуры аккредитации для представителей прессы, сопровождающих официальные делегации, а также формат участия в мероприятиях, проходящих в рамках форума.

Организаторы также сообщили о подготовке инфраструктуры в Международном аэропорту Гейдар Алиев на период проведения форума, а также о системе транспортной логистики в Баку и основных официальных мероприятиях WUF13.

По данным организаторов, количество зарегистрированных участников уже превысило 40 тысяч человек из 182 стран, что стало рекордным показателем в истории Всемирного урбанистического форума.

В ходе брифинга представители операционной компании WUF13 отметили, что Бакинский олимпийский стадион полностью готов к приёму участников форума, который пройдёт с 17 по 22 мая. Власти выражают уверенность, что мероприятие станет одним из крупнейших международных событий, когда-либо проводившихся в Азербайджане.

После завершения брифинга для участников была организована экскурсия по площадке, включая зоны для высоких гостей, пространства для двусторонних встреч и сервисные зоны для делегаций.