Делегация Саудовской Аравии во главе с министром муниципалитетов и жилищного хозяйства Маджидом бин Абдуллой аль Хогайлом прибыла в Азербайджан для участия в 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Заместитель премьер-министра Азербайджана, сопредседатель Совместной межправительственной комиссии Самир Шарифов встретился с делегацией.

На встрече была выражена удовлетворенность проведением WUF13 в Баку, а также участием Саудовской Аравии в форуме.

Отмечено, что текущее состояние экономического сотрудничества между двумя странами находится на удовлетворительном уровне. Состоялся обмен мнениями по вопросам современного градостроительства и перспективам развития экономических отношений.

Отметим, что WUF13 пройдет 17-22 мая в Баку. Форум проводится в тесном сотрудничестве Азербайджана с Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и направлен на обмен международным опытом в сфере устойчивого градостроительства, «умных городов» и инновационных городских решений.