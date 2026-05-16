Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что политика Пашиняна способствует расколу армянского общества и сравнил ситуацию с Украиной.

«Уже видим попытки переписать историю, подорвать национальные и традиционные устои. Армянскому народу насаждают западные либеральные ценности, идёт гонение на церковь. Всё это ведёт к расколу общества. И, пожалуй, это самая крупная потеря, которая возможна в Армении, — потеря единства. С этого начинались большие проблемы во многих странах. И здесь снова невольно напрашивается параллель с Украиной и происходившими там событиями в 2014 году», — сказал он.