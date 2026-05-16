Выбрать место проведения неформального саммита Организации Тюркских государств — это большая и очень тонкая дипломатия. Прежде всего для принимающей стороны. Выбор города Туркестан в Казахстане в качестве места проведения неформального саммита ОТГ подтвердил это ещё раз.

Туркестан — один из древнейших городов, дата его основания — первые века до новой эры. Под названием Ясы он становится в Средние века одним из важных религиозных и паломнических центров всего региона — благодаря мечети Хазрет Султан, которую Амир Тимур приказал выстроить над могилой поэта и философа Ходжи Ахмеда Ясави.

С XVI века город Туркестан становится столицей Казахского ханства — красноречивый ответ любителям штампов типа «вас придумал Ленин» и «Coca-Cola старше вашей страны». Неудивительно, что одним из первых пунктов программы саммита было ознакомление с музеем-заповедником «Хазрет Султан» и мавзолеем Ходжи Ахмеда Ясави. Главы тюркских государств — участники саммита также приняли участие в закладке фундамента Центра тюркской цивилизации. Как было подчёркнуто, проект направлен на сохранение, изучение и пропаганду богатого исторического, культурного и духовного наследия тюркских народов. Главная идея Центра, который будет построен в соответствии с самыми передовыми стандартами, — продемонстрировать, что тюркская цивилизация — это великая цивилизация, которая занимает уникальное место в мировой истории, обладает глубокой философией и традициями государственности.

У Азербайджана здесь свой взгляд и своё прочтение. Выступая на саммите, президент Ильхам Алиев напомнил: «Мне очень приятно находиться в городе Туркестане, обладающем древним и богатым историко-культурным наследием. Туркестан стал первым городом, с которым установила побратимские отношения культурная столица Азербайджана — город Шуша после её освобождения от оккупации. Наши древние города являются братьями, как и наши народы». Как отметил глава государства, «отрадно, что инициатива проведения неформального Саммита глав государств Организации тюркских государств, впервые состоявшегося в Шуше в 2024 году, уже становится традицией».

Вместе с тем в своём выступлении Ильхам Алиев уделил большое внимание перспективам развития и ОТГ, и тюркского мира. Как отметил президент Азербайджана, «сегодня международный авторитет Организации тюркских государств растёт, усиливаются её роль и позиции в глобальных процессах. Азербайджан, принявший председательство на Габалинском саммите в октябре прошлого года, прилагает усилия для дальнейшего углубления сотрудничества в рамках организации. В ближайшие дни в Баку в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов ООН будет организован диалог высокого уровня Организации тюркских государств по градостроительству. В июне в Баку пройдёт Неделя тюркского мира, посвящённая 100-летию Первого тюркологического съезда, внесшего огромный вклад в научно-культурное единство тюркских народов».

Но есть ещё и, скажем так, невидимая сторона тюркской дипломатии. За тюркоязычными странами слишком долго не признавали самостоятельной политической роли. Турция была членом НАТО, должна была «цементировать» южный фланг и держать под контролем проливы. Даже после распада СССР мир не сразу нашёл на политической карте Азербайджан, и не только в прямом смысле. Центральную Азию слишком долго считали регионом, находящимся в глубокой спячке. И даже когда государства, расположенные к востоку от Каспийского моря, начали диверсифицировать свою политику и открываться миру, многие политики из стран «золотого миллиарда» были уверены: здесь скоро начнётся очередная «большая игра», где дяди в пробковых шлемах, может быть, и не перечертят заново границы, но уж во всяком случае разделят «сферы влияния».

Однако теперь тюркоязычные страны заявляют о собственной роли в политике. ОТГ — это уже работающий формат, а не просто благие пожелания. Более того, проекты, прежде всего в сфере транспорта и логистики, где ведущую роль играют Азербайджан и Турция, уже подводят под это единство экономический фундамент. Официально в рамках ОТГ нет военного договора. Однако у Турции уже есть военный договор с Азербайджаном, страны Центральной Азии проводят с нашей страной совместные военные учения, растёт популярность продукции турецкого ВПК. То, что начиналось с телеканала TRT-Avrasiya, концертов турецких эстрадных «звёзд» и музыкальных фестивалей, уже превратилось в действующий формат сотрудничества и геополитическую реальность. И не замечать эти процессы, по крайней мере, недальновидно.